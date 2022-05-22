Şampiyonluk özlemini gideren Trabzonspor'da yeni hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da rota transfer! Tam 4 futbolcu...
Şampiyon Trabzonspor gelecek sezon için kolları sıvadı. Bordo-mavililerde özellikle Şampiyonlar Ligi de göz önüne alınarak 4 ismi yakın takibe aldı. İşte son detaylar...(TS spor haberleri)
Bunun için kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Fırtına yeni sezon planlamasına geçen sezon olduğu gibi yine erken start verdi.
Transfer komitesinde yer alan başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.