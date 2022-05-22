Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da istediği 3-4 isimle temasa geçtiklerini ifade eden Ağaoğlu "Sakatlıklar yüzünden şampiyonluk yolunda sıkıntılar çektiğimiz dönemler oldu. Önümüzdeki sezon daha geniş ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmemiz şart. Hedefimiz yine kamp başlamadan takviyeleri yapmak" dedi.