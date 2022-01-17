Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Tymoteusz Puchacz ve Jean Evrard Kouassi'yi kadrosuna kazandıran Fırtına'da gözler artık stoper bölgesine yapılacak takviyeye çevrildi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da stoper listesi belli oldu!
Kış transfer döneminde 4 flaş isimle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, 5. ve son takviyeyi savunmaya yapacak. Ancak transfer yüksek fiyatlar sebebiyle aceleci davranılmıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre ince eleyip sık dokuyan yönetim, listesindeki dört isimle temaslarını sürdürüyor. Transferi yakın zamanda sonuçlandırmak isteyen bordo mavili idareciler, önceliği takas ve satın alma opsiyonlu kiralamaya verdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Tymoteusz Puchacz ve Jean Evrard Kouassi'yi kadrosuna kazandıran Fırtına'da gözler artık stoper bölgesine yapılacak takviyeye çevrildi.
4 İSİM LİSTEDE!
Sabah'ın haberine göre; Samet Akaydın, Koray Günter, Kaan Ayhan ve Samuel Gigot gibi isimlerin de yer aldığı listeden takıma katkı yapacak bir transfer için çalışmalar devam ediyor.
ÖNCELİK TAKAS VE SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Savunmada Vitor Hugo ile iyi bir ikili olan Edgar Ie'nin sakatlanıp sezonu kapatmasıyla bu bölgeye de takviye için harekete geçen bordo-mavililer ince eleyip, sık dokuyor.