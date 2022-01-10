10 Ocak 2022, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan stoper takviyesi! Listede Gigot ve Salcedo var

Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi. Bordo-mavililerde özellikle stoper konusunda arayışlar sürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda gündeme Spartak Moskova forması giyen 28 yaşındaki Fransız stoper Gigot ve Tigres'te oynayan 28 yaşındaki Salcedo için görüşmeler başladı. Bordo-mavililer İki isimden biri alınacak. (TS spor haberleri)

Trabzonspor’dan stoper takviyesi! Listede Gigot ve Salcedo var
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.01.2022

Edgar'ın sezonu kapatmasının ardından ilk olarak Kaan Ayhan için düğmeye basan Trabzonspor, Sassuolo kulübüne kiralama teklifinde bulunmuştu. Fotomaç'ın derlediği habere göre ancak İtalyanlar kesinlikle milli stoperi kiralamayı düşünmediklerini söylemiş, bonservis olarak da kapıyı 8 milyon euro'dan açmışlardı.

Trabzonspor’dan stoper takviyesi! Listede Gigot ve Salcedo var

Bunun üzerine bordo-mavililer rotasını yabancı stopere kırdı. Fırtına Samuel Gigot ve Carlos Salcedo defterini yeniden açtı. Her ikisinin de kulüpleriyle 6 aylık kontratları var. Fakat yüksek potansiyelli oyuncular oldukları için pek çok talibi bulunuyor. Spartak Moskova takımında forması giyen 28 yaşındaki Fransız savunmacı Gigot, bu sezon 24 resmi maçta oynadı.

Trabzonspor’dan stoper takviyesi! Listede Gigot ve Salcedo var

TIGRES İLE DEVAM ETMEYECEK

Salcedo ise Türkiye'de sadece Trabzonspor'un değil, G.Saray'ın daha önce gündemine gelmişti. Gigot gibi 28 yaşında olan Meksikalı stoper, 2019'da Frankfurt'tan 8.8 milyon euro karşılığında Tigres'e gitti.

Trabzonspor’dan stoper takviyesi! Listede Gigot ve Salcedo var

Kulübüyle yeni kontrat yapmayan ve Tigres'in de 6 ay sözleşmesi kaldığı için satmayı düşündüğü Salcedo, 1.88 boyunda ve 15 maçta forma giydi. Tecrübeli savunmacı, Meksika Milli Takımı'nda da 48 kez görev yaptı. Salcedo, kendisine Trabzon'u soran bir sosyal medya kullanıcısına, "Göreceğiz" cevabını vermişti. Bordo-mavili kurmayların iki futbolcu için de temaslarını sürdürdüğü ve kısa sürede sonuç almak istediği belirtildi.

Trabzonspor’dan stoper takviyesi! Listede Gigot ve Salcedo var

SAMUEL GIGOT KİMDİR?

Spartak Moskova'nın stoperi Samuel Gigot, 12 Ekim 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. 1.87 cm boyunda ve 83 kilo olan Samuel Gigot, sağ ayağını kullanıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 11 milyon euro.

Trabzonspor’dan stoper takviyesi! Listede Gigot ve Salcedo var

CARLOS SALCEDO KİMDİR?

Meksika doğumlu Salcedo, futbola 2011'de ZBR Academi'de başladı. Ardından Tigres'e giden başarılı stoper, daha sonra İtalya'nın Fiorentina ve Almanya'nın Frankfurt takımlarında da forma giydi. Ülkesine dönen Meksikalı futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon euro.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına’da Nwakaeme masada! Önerilen ücret... Fırtına'da Nwakaeme masada! Önerilen ücret...
Puchacz Trabzon’a geldi! Puchacz Trabzon'a geldi!
Fırtına’da ayrılık! Yeni takımına imzayı attı Fırtına'da ayrılık! Yeni takımına imzayı attı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör