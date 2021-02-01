Trabzonspor'da Bakasetas siftah yaptı!
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililerde yeni transfer Bakasetas, ilk kez bordo-mavili formayı giydi. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Trabzonspor'un Alanyaspor'dan aldığı Bakasetas, dün 61. dakikada Berat'ın yerine sahaya girerek bordo-mavili forma ile siftah yaptı. Oldukça başarılı işlere imza atan Yunan 10 numara, transferinin çok hızlı geliştiğini belirtti. 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki futbolcu "Buraya kupalar kazanmaya geldim. Çünkü ben de bireysel olarak o kupaları kazanmak isteyen, hep başarılı olmak isteyen bir oyuncuyum. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, herkesin burayı ne kadar sevdiğini geldiğim ilk günden, ilk andan itibaren anladım. Bu sezon ve önümüzdeki sezonlarda da hedeflerimize ulaşabilmemiz için sahada elimden gelenin en iyisini vereceğimden şüpheniz olmasın" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları