01 Şubat 2021, Pazartesi

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Trabzonspor'da Bakasetas siftah yaptı!

Bakasetas siftah yaptı!
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Giriş Tarihi: 01.02.2021

Süper Lig'in 22. haftasında , Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililerde yeni transfer Bakasetas, ilk kez bordo-mavili formayı giydi. | Son dakika Trabzonspor haberleri

'un Alanyaspor'dan aldığı Bakasetas, dün 61. dakikada Berat'ın yerine sahaya girerek bordo-mavili forma ile siftah yaptı. Oldukça başarılı işlere imza atan Yunan 10 numara, transferinin çok hızlı geliştiğini belirtti. 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki futbolcu "Buraya kupalar kazanmaya geldim. Çünkü ben de bireysel olarak o kupaları kazanmak isteyen, hep başarılı olmak isteyen bir oyuncuyum. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, herkesin burayı ne kadar sevdiğini geldiğim ilk günden, ilk andan itibaren anladım. Bu sezon ve önümüzdeki sezonlarda da hedeflerimize ulaşabilmemiz için sahada elimden gelenin en iyisini vereceğimden şüpheniz olmasın" dedi.

Resmen açıklandı! Yunus Mallı Trabzonspor'da haberin devamı

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