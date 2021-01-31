31 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor Yunus Mallı transferini resmen açıkladı

Resmen açıklandı! Yunus Mallı Trabzonspor'da
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. mavililerin resmi hesabından yapılan açıklamada milli oyuncu, “Ülkemin, Türkiyem’in formasını gururla giydim. Şimdi ’un formasını da büyük bir onurla giyeceğim” açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Transfer döneminin son günlerinde çalışmaları hızlandıran , milli oyuncu 'yı da kadrosuna kattı. mavililer yıldız oyuncu ile 2,5+1 yıllığına anlaştığını duyurdu. İşte Trabzonspor'un KAP açıklaması;

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 4.465.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 13.395.000.-TL garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranı uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, 3(Üç) taksit halinde toplam 11.162.500.-TL imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin %20'si, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

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