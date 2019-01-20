Trabzonspor evinde lider Bşakşehir’i ağırlıyor

“O sene bu sene” diyen Trabzonspor ve Başakşehir bugün Şenol Güneş Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, lideri evinde devirip puan farkını 3’e düşürmek istiyor

Süper Lig'de dev maç... Bir tarafta 35 puanla sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Başakşehir. Diğer tarafta Ünal Karaman yönetiminde coşan Trabzonspor. "O sene bu sene" diyerek şampiyonluk hedefleyen iki kulüp Şenol Güneş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Fırtına evindeki Başakşehir'i devirerek lider ile puan farkını 3'e indirmeyi hesaplıyor. Başakşehir de en azından puanla dönerek farkı korumayı düşünüyor.



7 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Trabzonspor, Süper Lig'de 7 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. Bordo-mavililer, İstanbul temsilcisini son olarak 2014-15 sezonunda 3-2'lik skorla devirdi. Ardından oynanan 7 karşılaşmada 4 mağlubiyet elde ederken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ünal Karaman ve öğrencileri bugün Medipol Başakşehir'i mağlup ederek hem de kötü seriyi sona erdirmek hem de şampiyonluk umutlarını artırmak istiyor



GÖZLER YUSUF'TA



Karadeniz ekibinde Başakşehir maçı öncesi orta sahadaki eksikler göze çarparken teknik direktör Ünal Karaman'ın saha içi lideri Yusuf Yazıcı olacak. Oyuncusuyla bire bir görüşen başarılı çalıştırıcı, Yusuf'tan "Senin performansın belirleyici olacak. Takımı saha içinde sen yönlendireceksin. Sana güveniyorum" diye konuştu



4 EKSiK VAR



Ev sahibi Trabzonspor'da bugünkü Başakşehir maçı öncesinde kritik eksikler bulunuyor. Sezonu kapatan Ogenyi Onazi ve sakatlığı süren kaptan Jose Sosa forma giyemeyecek. Ayrıca İran Milli Takımı ile Asya Kupası'nda boy gösteren Vahid Amiri ile Majid Hosseini de Fırtına'yı yalnız bırakacak. Başakşehir'de sakat ve cezalı yok.



EViNDE ÜSTÜN



Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 10 maçta rakibine karşılık 4 galibiyet elde etti. 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Fırtına, 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 10 tane yedi.



AVCI ÖNDE



Borda-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman ile Medipol Başakşehir'i hocası Abdullah Avcı kariyerleri boyunca 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda Avcı'nın meslektaşına 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.



KAPALI GİŞE



Trabzonspor'un Başakşehir'i ağırlayacağı mücadeleye bordo-mavili taraftarlar adeta akın . Biletlerin tamamı tükendi. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Şenol Güneş Stadı tıklım tıklım olacak. Karadeniz Fırtınası'nın taraftarları bu maç için özel pankartlar da hazırlıyor. Takıma 90 dakika boyunca susmadan destek verilecek.

BAŞKANDAN MORAL



Karadeniz Fırtınası'nda başkan Ahmet Ağaoğlu, kritik Başakşehir karşılaşması öncesi futbolcuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. 2-1 kazanılan Balıkesir Baltok maçı sonrasında oyuncularla bir araya gelen başkan Ağaoğlu'nun "Şimdi önümüzde zorlu bir Başakşehir sınavı var. Camia size çok güveniyor. Bizler de çok güveniyoruz. Bugüne kadar her zorluğun üzerinden geldiniz. Bizler size inanıyoruz. Mücadelenizle formamızı sonuna kadar terleteceğinizi biliyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ağaoğlu'nun bugün de bordo- mavili futbolcularla buluşması bekleniyor