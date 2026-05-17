Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Yıldız golcü için Trendyol 1. Lig ekibi Bursaspor harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü forması giyen Vincent Aboubakar ile Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un ilgilendiği iddia edildi.

Africa Foot'da yer alan habere göre, haziran ayında Neftçi Bakü ile sözleşmesi sona erecek Kamerunlu golcü, transfer operasyonunun olumlu sonuçlanması halinde yeşil beyazlılara bedelsiz transfer olacak. Öte yandan Aboubakar'ın da bu transfere sıcak baktığı ve Türkiye'ye dönebileceği kaydedildi.

Aboubakar ülkemizde 3 farklı dönemde Beşiktaş forması giymiş ve önemli başarılar elde etmişti.

BU SEZON 18 MAÇA ÇIKTI!

Aboubakar bu sezon çıktığı 18 karşılaşmada 9 gol ve 1 asist üretti.

