Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK yenişemedi!
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 11.04.2026 18:02
Ev sahibi Pendikspor'un golünü 21. dakikada Görkem Bitin kaydetti. Çorum FK'nın golü ise 90. dakikada Mame Thiam'dan geldi.
Çorum FK puanını 64 yaptı. Pendikspor ise 58 puana yükseldi.
