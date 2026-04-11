Ozan Tufan: Bugün o duygunun altındaydık!

Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte Ozan Tufan değerlendirmelerde bulundu.

"Öncelikle iyi başladığımız bir maçtı. Oyun kontrolü elimizdeydi. Hazırlandığımız, çalıştığımız her şey olumlu şekilde sahaya yansıyordu. Golü bulduk. Akabinde golü yedik, doğal olarak oyundan düştük. Böyle anlarda reaksiyon vermemiz lazımdı, veremedik. Sakatlarımız var, önemli oyuncularımız bizimle olmadı. Derbiden sonra böyle maçları duygu olarak yaşamak lazım. Bugün o duygunun altındaydık. O bizim canımızı acıttı. Üzdüğümüz için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Umarım bundan sonraki dönemde maçları en iyi şekilde 3'er puan ala ala gideriz."