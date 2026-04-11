Joao Pereira: Çok iyi bir takımdan bir puan aldık!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Joao Pereira, "Bizim için iyi bir puandı. İlk 20-25 dakika çok zor oldu. Ofansif anlamda farklı bir şey denedik bugün. 20-25 dakika bunu tam olarak yapamadık. Daha sonra değiştirdik. Tekrar düzenlemeler yaptık ve maça dahil olabildik. Biz defansif anlamda da küçük düzeltmeler yapmak zorunda kaldık. Çünkü Trabzonspor'un 4-4-2 oynayarak iki tane stoperle oyun kuracağını düşündük. Daha sonra çoğu zaman iki stoperle beraber üçlü olarak oyun kurdular. Bu yüzden ilk 20-25 dakika biraz zorluk yaşadık ve Trabzon bizden daha üstün oynadı. Daha sonra ilk yarıyı o şekilde bitirdik ve devre arasında yapmamız gereken değişiklikleri, düzenlemeleri konuştuk ve ikinci yarıda daha iyi bir oyun sergiledik. Daha sonra biz oynamaya başladık ve oyun kurarken bazen basit toplar kaybettik ve bu bize zorluklar yaşattı. Bunun olma sebebi de bizim oyun oynamaya çabamızdan dolayı. Çünkü eğer uzun topla sadece öne vurup koşarak oynamaya çalışırsanız bu futbol değildir. Bunu sevmiyoruz biz. Biz oyun oynamayı, futbol oynamayı seviyoruz. Daha sonra hafta boyunca çalıştığımız bir yerden gol yedik, çünkü ortalarda iyi olduklarını konuşmuştuk. Bunu çalışmıştık ve o şekilde golü yedik maalesef. Aslında o golü yememek zor bir şey değildi. Bu bizim kendi yaptığımız bir hataydı maalesef. Ama bunlar olabiliyor'' diye konuştu.



"BİR PUAN İÇİN MUTLU DEĞİLİZ"



Aldığımız bir puan için mutlu olmadıklarını ancak iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Pereira, "Bu takımla alakalı sevdiğim şey. Hiçbir zaman pes etmiyoruz. Bugün de pes etmedik ve oyuna devam ettik. Penaltı olmasına rağmen golü bulduk, gol attık. Penaltıydı ama çok net bir penaltıydı. Dolayısıyla biz golü bulduk ve pes etmedik. Daha sonra Trabzonspor, evet bizden daha fazla topa sahip olan daha fazla pas yaptı. Trabzonspor çok iyi bir takım. Biz de defansif anlamda çok iyi işler çıkardık. Geçişlerde birazcık daha doğru kararlar verebilseydik, doğru daha kaliteli oyunlar oyunu oynayabilseydik, bir iki tane daha gol atma şansımız vardı. Bir puan için mutlu değiliz. Aslında bir puan yeterli değil ama mutlu değilim diyemem. Çünkü çok iyi bir takıma karşı oynadık ve çok iyi bir takımdan bir puan aldık. Ve bu şekilde 5 maçta üst üste puan aldık maçlardan. Tabii ki daha fazla galibiyet almak isterdim ama biz mücadele ediyoruz ve hedefimize ulaşmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.