Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Vanspor Futbol Kulübü konuk ettiği Sarıyer ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Fatih Tokail, Ferhat Çalar, Burak Sami Şad
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Sabahattin Destici, Naby Oulare, Mehmet Özcan (Aliou Traore dk. 47), Jefferson, Oğulcan Çağlayan, Hostikka (Bekir Can Kara dk. 65), Kenneth Obinna Mamah (Emir Bars dk. 81), Ivan Cedric
Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Batıhan Gebecelioğlu, Alper Emre Demirol, Batuhan İşçiler, Medeni Bingöl, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Eşref Korkmazoğlu, Malaly Dembele, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Hasan Emre Yeşilyurt (Hamidou Traore dk. 47), Andre Poko, Moustapha Camara, Cebrail Karayel, Marcos Silva, Batuhan Kör (Fethi Özer dk. 90+3)
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Berkay Aydoğmuş, Ömer Bayram, Oğuzhan Yılmaz, Abdullah Emre Oğuz, Enver Kulasın, Ozan Sol
Teknik Direktör: Servet Çetin
Sarı kartlar: Batıhan Gebecelioğlu, Erdi Dikmen, Aliou Traore, (Vanspor FK), Hasan Emre Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Mert Furkan Bayram, Metehan Mert (Sarıyer)
İmaj Altyapı Vanspor FK evinde SMS Grup Sarıyer ile golsüz berabere kaldı!
Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Vanspor Futbol Kulübü konuk ettiği Sarıyer ile golsüz berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Vanspor Futbol Kulübü konuk ettiği Sarıyer ile golsüz berabere kaldı.