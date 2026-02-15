Pendikspor-Sarıyerspor maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Pendikspor-Sarıyerspor maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor ile Sarıyerspor kozlarını paylaşacak. İstanbul derbisinde gözler, iki takımın performansında olacak. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki Pendikspor, haftalardır süren puan kayıplarına son vererek 6 maçlık galibiyet hasretini taraftarı önünde bitirmeyi amaçlıyor. Deplasman cephesinde ise Teknik Direktör Servet Çetin ve öğrencileri için karşılaşma hayati önem taşıyor. 30 puanla 15. sırada yer alan Sarıyerspor, düşme hattıyla arasındaki mesafeyi açmak için sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Peki, Pendikspor-Sarıyerspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?