Amed SK-Sakaryaspor maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Tremdyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed SK ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Diyarbakır’da oynanacak kritik randevuda ev sahibi ekip, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu önderliğinde sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak. Zirve yarışında yeniden güçlü bir konum elde etmek isteyen Amed SK, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Konuk cephede ise Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki Sakaryaspor için bu mücadele büyük önem taşıyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren yeşil-siyahlılar, zorlu deplasmanda kazanarak 7 haftadır süren galibiyet hasretini bitirmeyi amaçlıyor. Peki, Amed SK-Sakaryaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Amed SK-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed SK ile Sakaryaspor kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Diyarbakır'daki mücadelede ev sahibi ekip, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Konuk ekipte ise Teknik Direktör Hakan Kutlu ve öğrencileri için karşılaşma ayrı bir önem taşıyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sakaryaspor, zorlu deplasmanda kazanarak 7 maçtır süren galibiyet özlemine son vermeyi planlıyor. Peki, Amed SK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AMED SK-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Amed SK-Sakaryaspor maçı 15 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

AMED SK-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amed SK-Sakaryaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AMED SK-SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

AMED SK-SAKARYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Amed SK: Erce, Murat, Tarkan, Syrota, Hasan Ali, Traore, Sinan, Hasani, Moreno, Dimitrov, Diagne

Sakaryaspor: Szumski, Serkan, Arif, Batuhan, Mete Kaan, Ruan, Soro, Vukovic, Kwebena, Pena, Melih Bostan

AMED SK İLE SAKARYASPOR ARASINDA 6. RANDEVU

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Amed SK ile Sakaryaspor maçı iki takımın 6. randevusu olacak. Daha önce oynanan 2 karşılaşmayı yeşil-siyahlılar kazanırken, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.