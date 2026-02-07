İmaj Altyapı Vanspor FK, 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında sahasında ağırladığı Arca Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetirken, yardımcılıklarını Ferhat Çalar ve Burak Sami Şad yaptı. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Arca Çorum FK, 14'üncü dakikada Serdar Gürler'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Çorum FK'da Serdar Gürler'in 30'uncu dakikada attığı gol ise faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Ev sahibi Vanspor FK, ilk yarının 40'ıncı dakikasında Santeri Hostikka'nın golüyle skoru 1-1'e getirerek devreye beraberlikle girdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Vanspor FK, 69'uncu dakikada Erdem Seçgin'in golüyle 2-1 öne geçti. Mücadelenin uzatma dakikalarında baskısını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, 90+5'inci dakikada Jefferson'un golüyle skoru 3-1 yaptı. Karşılaşma bu skorla sona ererken, Vanspor FK puanını 34'e yükseltti.