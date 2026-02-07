Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
Kadroda şu isimler yer aldı:
Uğurcan Çakır, İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yáser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda, sakatlıkları süren Arda Ünyay, Ahmed Kutucu ve Leroy Sane'nin yanı sıra sarı kart cezalısı olan Mario Lemina yer almadı.