CANLI İZLE | ATKO Grup Pendikspor-Amed SK maçı hangi kanalda yayınlanacak?

1. Lig'in zirvesinde heyecan dorukta! Lider Amed SK, Süper Lig hayalini gerçeğe dönüştürmek için kritik bir virajda. 46 puanla puan tablosunun en tepesinde yer alan Diyarbakır ekibi, Pendikspor deplasmanına çıkıyor. Bu maç sadece 3 puan değil, doğrudan yükselme yarışının kaderini belirleyecek bir mücadele olacak. 39 puanla 6. sırada bulunan Pendikspor ise kendi sahasında kazanarak liderle aradaki 7 puanlık farkı kapatmak ve zirve yarışına ortak olmak istiyor. Pendikspor - Amed SK maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler haberimizde.