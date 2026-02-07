Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik randevuyu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Her iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE 11'LER:

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Ntcham, Assoumou, Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Augusto, Onuachu

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karadeniz derbisi 7 Şubat 2026 Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Trabzonspor karşılaşması saat 20.00'de başladı.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki müsabakayı Alper Akarsu yönetiyor. Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova oldu.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Karadeniz derbisinde Adnan Deniz Kayatepe VAR, Hakan Yemişken de AVAR olarak görev alıyor.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Trabzonspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.