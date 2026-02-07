Trendyol 1. Lig'de 31 puanla 11. sırada yer alan İmaj Altyapı Van Spor FK, 24. hafta mücadelesinde sahasında Süper Lig yolunda ilerleyen Çorum FK'yı konuk ediyor. Son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle morali yüksek olan Van temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. 41 puanla 4. sırada bulunan ve play-off yarışında önemli bir konumda olan Çorum FK ise zorlu Van deplasmanından 3 puanla dönmeyi planlıyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte maj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK maçının detayları...

Van Atatürk Şehir Stadyumu'ndaki İmaj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK mücadelesi, her iki takımın sezon sonu hedefleri açısından kritik bir virajı temsil ediyor. Ev sahibi Van Spor FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde taraftar desteğini de arkasına alarak oyunun kontrolünü eline almak istiyor. Özellikle iç sahada sergilediği dirençli futbolla tanınan Van ekibi, Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı disiplinli Çorum FK savunmasını aşmaya çalışacak. Konuk ekip tarafında ise Süper Lig hedefi doğrultusunda tam konsantrasyon hakim; Karadeniz temsilcisi, kaliteli ayakları ve organize oyun yapısıyla deplasmanda hanesine 3 puan yazdırmak niyetinde. İşte Van Spor FK - Çorum FK maçı detayları...

İmaj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de haftanın önemli randevularından biri olan İmaj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Van Atatürk Şehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Van'da oynanacak zorlu müsabakanın başlama vuruşu saat 16.00'da yapılacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İmaj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

