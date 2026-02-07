Fenerbahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı! Transferi neden gerçekleşmedi?
Ara transfer döneminde Brezilyalı oyuncusu Fred ile yollarını ayırmak isteyen fakat sonuç alamayan Fenerbahçe, santrfor pozisyonuna yalnızca Sidiki Cherif takviyesi yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin transfer operasyonunda Fred ile yolların neden ayrılamadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Ara transfer döneminin son günlerinde Youssef En-Nesyri ve bonservis bedeli karşılığında N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, ocak ayında orta saha rotasyonunu oldukça güçlendirdi.
Sebastian Szymanski'yi Rennes'e bonservisiyle yollayan ve Bartuğ Elmaz'ı da Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderen sarı-lacivertliler; N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, İsmail Yüksek ve Fred'i elinde tutuyor.
2 mevki için elinde 5 oyuncusu bulunan Fenerbahçe, transferin son günlerinde de Fred'i elden çıkarmak istemişti.
Brezilyalı oyuncuyu göndermek için çalışmaların devam ettiği transfer döneminde, 32 yaşındaki futbolcunun neden takımdan ayrılmadığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe, kadrodaki yabancı kontenjanında yer açmak için Fred'le yollarını ayırmayı değerlendiriyor ve Al-Hilal forması giyen forvet Darwin Nunez'i transfer etmeyi planlıyordu.
Bolavip'de yer alan habere göre Fred, ülkesinin takımlarından Palmeiras'a önerildi.
Ancak Palmeiras yönetimi, bu transferi ancak oyuncunun Türk ekibiyle sözleşmesini feshedip serbest kalması durumunda değerlendirmeye sıcak bakıyordu.
Haberde, Palmeiras'ın oyuncu için olan ilgisinin son bulmadığı fakat yaz transfer dönemine kadar herhangi bir hamlede bulunmayacağı belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe ile 31 maçta görev alan Sambacı, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.