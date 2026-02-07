SMS Grup Sarıyerspor ile Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de kritik bir küme düşme mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 27 puanla 16. sırada yer alan Sarıyerspor, kendi evinde taraftarının da desteğiyle ligde kalma mücadelesinde önemli bir adım atmak istiyor. Konuk ekip Sivasspor ise 30 puanla 14. sırada bulunuyor ve deplasmandan galibiyetle dönerek alt sıralarla arasına mesafe koymayı hedefliyor. Her iki takım için de hayati önem taşıyan bu mücadele, sezonun geri kalanını şekillendirecek. Sarıyerspor-Sivasspor maçının oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri haberimizde...

SMS Grup Sarıyerspor-Özbelsan Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'ndaki SMS Grup Sarıyerspor-Özbelsan Sivasspor karşılaşması, her iki camia için de sezonun geri kalanındaki motivasyon açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi Sarıyerspor, seyircisi önünde oyunun kontrolünü eline alarak rakip savunmanın kilidini açmayı planlıyor; ancak bazı bloklardaki bilet engeli nedeniyle taraftar desteğinin eksikliğini hissetmemek için ekstra direnç göstermesi gerekecek. Konuk ekip Sivasspor tarafında ise hazırlıklar tamam; Yiğidolar deplasman disipliniyle sahada olup puan tablosundaki yerini sağlama almayı amaçlıyor. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı 1-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, bu üstünlüğünü İstanbul'a da taşımak niyetinde. İşte Sarıyerspor - Sivasspor maçı detayları...

SMS Grup Sarıyerspor-Özbelsan Sivasspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de haftanın önemli randevularından biri olan SMS Grup Sarıyerspor-Özbelsan Sivasspor mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Yusuf Ziya Öniş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

SMS Grup Sarıyerspor-Özbelsan Sivasspor MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da oynanacak zorlu müsabakanın başlama vuruşu saat 13.30'da yapılacak. Mücadeleyi hakem Ömer T. Güldibi yönetecek.

SMS Grup Sarıyerspor-Özbelsan Sivasspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

SARIYERSPOR-SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR