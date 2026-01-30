TFF 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan İstanbulspor Hatayspor maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sporseverler, karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İstanbulspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maç öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri, hakem bilgileri ve stadyum detayları da merak edilirken, karşılaşmanın lig sıralamasına etkisi büyük önem taşıyor.

İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig İstanbulspor-Hatayspor maçı bugün saat 20:00'de oynanacak.

İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-Hatayspor maçı TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

