Hatayspor iki transferi daha açıkladı

1'inci Lig'de kümede kalma yarışı veren Atakaş Hatayspor, transfer yasağını kaldırmasının arından takviye yapmaya devam ediyor. Muhammed Gönülaçar, Birhan Vatansever ve Seyit Gazanfer'i kadrosuna katan bordo-beyazlılar, Ganalı orta saha oyuncusu Sharif Osman ve Rus orta saha oyuncusu Rakhim Chaadaev'i de renklerine bağladı.

İki futbolcuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sharif Osman ve Rakhim Chaadaev ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz" denildi.



