Fenerbahçe kasasını doldurdu! İşte UEFA'dan elde edilen gelir
UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'nin UEFA'dan kazandığı para ödülü belli oldu. İşte o rakam... (FB spor haberleri)
Yayın Tarihi: 30.01.2026 - 13:54
Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, bu turda Feyenoord'u eledi ve 175 bin avro ile açılışı yaptı.
Play-off turunda Benfica'ya boyun eğerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen Fenerbahçe, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon avroyla ödüllendirildi.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, bu organizasyona katılımından dolayı her takıma verilen 4,31 milyon avroyu kasasına koydu.