UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'nin UEFA'dan kazandığı para ödülü belli oldu. İşte o rakam... (FB spor haberleri)

Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, bu turda Feyenoord'u eledi ve 175 bin avro ile açılışı yaptı.