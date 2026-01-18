Sporseverlerin gündemindeki bir diğer önemli müsabaka olan Erzurumspor-Amedspor karşılaşması için heyecan artıyor. Ligde iki ekip de üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak. “Erzurumspor-Amedspor maçı hangi gün oynanacak?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” soruları merak ediliyor. Maç takvimi ve yayıncı kanalla ilgili detaylar açıklandığında haberimizde güncel şekilde paylaşılacaktır.

Futbol takviminde yer alan Erzurumspor-Amedspor maçı, her iki takımın taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Ligdeki pozisyonunu güçlendirmek isteyen taraflar için bu önemli karşılaşma, farklı platformlarda canlı yayınlanacak. "Erzurumspor-Amedspor maçı ne zaman oynanacak?" ve "Yayın bilgisi nedir, hangi kanalda izlenecek?" sorularının yanıtı, resmi açıklamalarla beraber belli oldu. Maç saatine doğru tüm detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Erzurumspor-Amedspor maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte cevabı...

ERZURUMSPOR-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor – Amedspor karşılaşması 18 Ocak Pazartesi günü saat 13:30'da Erzurumspor Kazım Karabekir Stadında oynanacak.

ERZURUMSPOR-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarlar Amedspor ile Erzurumspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports MAX 1 ve Tabii kanallarından canlı maç izlenebilecek.