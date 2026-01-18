Boluspor-Sarıyer maçı canlı izlemek için tıklayın
Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken maçlarından biri olan Boluspor – Sarıyer karşılaşması, futbol tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İki takımın mücadelesini kaçırmak istemeyen izleyiciler, maçın yayınlanacağı kanal, başlama saati ve canlı yayın durumu hakkında bilgi arıyor. "Boluspor-Sarıyer maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu, karşılaşma öncesinde en çok aratılan konular arasında yer alıyor.
BOLUSPOR-SARIYER MAÇI HANGİ GÜN?
Boluspor-Sarıyer maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.
BOLUSPOR-SARIYER MAÇI SAAT KAÇTA?
Boluspor-Sarıyer maçı, saat 16:00'da başlayacak.
BOLUSPOR-SARIYER MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Boluspor ve Sarıyer'in karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
BOLUSPOR VS SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Boluspor ile Sarıyer arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
