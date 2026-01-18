CANLI | Boluspor-Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligde üst sıraları hedefleyen Boluspor ile Sarıyer, Trendyol 1. Lig mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Maçı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, “Boluspor-Sarıyer maçı canlı yayınlanacak mı?”, “Hangi kanalda, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgileri, sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, maçın şifreli olup olmadığı da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.