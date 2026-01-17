Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Hatayspor ile Manisa FK, büyük önem taşıyan bir karşılaşmada sahaya çıkacak. 6 puanla düşme hattında bulunan Hatayspor, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyor. Son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken ve 26 puanla 13. sırada yer alan Manisa FK ise bu çıkışı sürdürmek istiyor. Peki, Hatayspor-Manisa FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak Hatayspor-Manisa FK maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

HATAYSPOR-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanacak Hatayspor-Manisa FK maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.