Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Van Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede İmaj Altyapı Van Spor FK, Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerin; 40. dakikada Ivan Cedric, 45+1. dakikada Emir Bars, 67. dakikada Medeni Bingöl ve 90. dakikada Muhammed Çoksu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İmaj Altyapı Van Spor FK, iki maç üst üste kazanmış oldu ve ligdeki puanını 27'ye yükseltti.

Hatayspor'un ise ligde galibiyeti bulunmuyor. Akdeniz ekibi, 6 puanla ligde 19. sırada yer alıyor.