Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi.
Bandırmaspor Çorum FK'yı tek golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini Douglas Tanque'nin 60. dakikada attığı golle 1-0 yendi.
Yayın Tarihi: 22.11.2025 - 15:49
Ev sahibi ekip, rakibini Douglas Tanque'nin 60. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 23 yaptı.
Çorum FK ise 25 puanda kaldı.
