Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Atko Grup Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-0'lık skorla galip geldi.

Atko Grup Pendikspor'un gollerini, 16. dakikada Hakan Yeşil, 67. dakikada penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 90. dakikada Hüseyin Maldar kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Pendikspor, puanını 26'ya yükselterek ikinci sırada yer aldı. Ümraniyespor ise son 5 maçta 4. mağlubiyetini aldı ve haftayı 11 puanla 17. sırada kapattı.