Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı tıkla izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında futbolseverler, Çorum’da nefes kesen bir mücadeleye tanıklık edecek. Arca Çorum FK, taraftarının desteğini arkasına alarak Alagöz Holding Iğdır FK’yı ağırlayacak ve kritik 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 25’e yükseltmeyi hedefliyor. Konuk ekip Iğdır FK ise, milli ara öncesinde moral kazanmak ve ligdeki konumunu sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak. 22 puanla üst sıralarda yer alan ekip, zorlu Çorum deplasmanında hem puan arayacak hem de rakipleriyle olan farkı kapatmayı planlıyor. Peki, Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?