Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Adana Demirspor'u 7-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Diouf'un ceza sahasına gönderdiği topu alan Roshi sağ ayağıyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1
12. dakikada Roshi'nin ceza sahasına yerden pasında Diouf, sağ ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
23. dakikada ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Ezeh, Kasri'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi.
24. dakikada penaltıda topun başına geçen Fernandes, sol köşeden topu ağlara gönderdi. 0-3
46. dakikada Diouf'un ceza sahasına yerden gönderdiği topu alan Oğuzcan'ın sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4
55. dakikada İbrahim'in ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Diouf, sağ ayak içiyle sol köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-5
62. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Salih Kavrazlı, ceza sahası içine girip penaltı noktasının solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-5
70. dakikada Salih Kavrazlı, ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-5
72. dakikada savunma arkasına sarkan Hüseyin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-6
89. dakikada Ali Akman'ın ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Fernandes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-7