İmaj Altyapı Van Spor FK-Sakaryaspor maçı tıkla izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’de 12. hafta heyecanı, Doğu’nun futbol tutkusuyla birleşiyor. Ligin dikkat çeken ekiplerinden İmaj Altyapı Van Spor FK, taraftarı önünde Sakaryaspor’u konuk etmeye hazırlanıyor. Son 4 maçtır yenilmeyerek yeniden iddiasını ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, iç sahadaki güçlü atmosferi avantaja çevirip çıkışını sürdürmenin peşinde. Serhat Sütlü yönetiminde adeta rüzgar gibi esen Sakaryaspor, ligde üst üste 3 maç kazanarak ritmini bulmuş durumda. Yeşil-siyahlılar, Van deplasmanından da 3 puanla ayrılıp galibiyet serisini 4 maça çıkarmak ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, İmaj Altyapı Van Spor FK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

VAN SPOR FK-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak İmaj Altyapı Van Spor FK-Sakaryaspor maçı 2 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

VAN SPOR FK-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak İmaj Altyapı Van Spor FK-Sakaryaspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

