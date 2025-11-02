Boluspor-Sipay Bodrum FK maçı şifresiz izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’de 12. hafta, Bolu’da nefes kesen bir karşılaşmaya sahne oluyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Boluspor, kendi taraftarı önünde bu kötü gidişata dur demek istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, hem güven tazelemek hem de sıralamada yeniden yukarılara tırmanmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Sipay Bodrum FK, bu sezon oynadığı futbol ve topladığı puanlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Ege temsilcisi, seri galibiyetlerini Bolu’da da devam ettirmenin peşinde. Peki, Boluspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?