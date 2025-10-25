Adana Demirspor - Van Spor FK maçı detayları | Adana Demirspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor, 1. Lig'in 11. haftasında Van Spor FK'yı ağırlayacak. Ligin son sırasında yer alan ve bu sezon galibiyet yüzü görmeyen ev sahibi, son 5 maçtır rakip kalede ağları havalandıramadı. Van Spor FK ise 3 olan galibiyet sayısını 4'e çıkarmak ve şampiyonluk yarışında 10. sıradan yükseğe tırmanmak için mücadele edecek. Peki Adana Demirspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftası devam ederken, ligin son sırasındaki Adana Demirspor, Van Spor FK'yı ağırlayacak. Bu sezon oynadığı maçların tamamından mağlubiyetle ayrılan Adana Demirspor, son 5 maçında ise hiç gol bulamadı. Konuk ekip ise 2 mağlubiyet ve 3 galibiyetle 14 puana ulaşarak 10. sıraya yerleşti. Peki Adana Demirspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Van Spor FK maçı, 25 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşma TRT Tabii Spor 6 ekranlarından yayınlanacak. Süleyman Bahadır'ın düdük çalacağı mücadelede yardımcı hakemler ise Samet Özkul ve Kerem İlitangil olarak belirlendi.

