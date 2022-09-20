Samsun'un Terme ilçesinde market kasiyeri olarak çalışan Furkan Ocak, nişanlısı Hilal Kabaş ile dünya evine girdi. Samsunspor taraftarı olan Ocak, nikâh öncesi gelin aracına, "Bir gülüşü var, sanırsın Samsunspor sahaya çıkıyor" yazdırdı.
Samsun'da önce stat sonra nikah!
Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor taraftarı genç, nikâhtan önce gelinle birlikte 19 Mayıs Stadyumu'nu gezdi, daha sonra bir ömür boyu mutluluğa imza attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 20.09.2022- 15:57
Stadyumda açıklama yapan Furkan Ocak, taraftarı olduğu Samsunpor'u çok sevdiğini dile getirerek, "Çok mutluyum, sevdiğim ile evleniyorum, aşkıma koştum. Bugün düğünümüz var. Samsunspor sevgisi anlatılmaz yaşanır" dedi.
Gelin Hilal Kabaş ise, "Furkan ile tanıştıktan sonra futbola olan ilgim arttı. Eşim getirirse seve seve Samsunspor maçlarına gelirim. Benden çok sevmeyecekse Samsunspor'u sevebilir. Deplasmana da gidebilir" diye konuştu.