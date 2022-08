Bodrumspor'da yönetim on numara eksiğini gidermek için düğmeye bastı. Yeşil-beyazlılar bir süre önce temasa geçtikleri ancak daha sonra transferini askıya aldıkları Aatif Chahechouhe için yeniden devreye girdi. Geçen sezon forma giydiği Ankaragücü ekibiyle sözleşmesi sona eren ve 1 Temmuz itibariyle serbest kalan Faslı on numaraya, Başkan Rıza Karakaya yeni bir teklif götürdü. 36 yaşındaki Süper Lig patentli oyuncuya cazip bir teklif sunan Bodrum ekibi transferi en kısa sürede çözmek istiyor. Göztepe'den Makedon golcü Adis Jahovic'in transferiyle adından söz ettiren yeşil-beyazlılar, Beşiktaş'tan almayı planladıkları Adem Ljajic'ten yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.

TARAFTARA HEDİYE VERECEK

Adem ile ilgili 'Bizim için hayal' diyen Başkan Karakaya, Aaatif Chahechouhe'nin transferiyle taraftarları ayağa kaldırmak istiyor. Futbolcuya teklifini ileten Bodrum yönetimi, maddi şartların oluşması için çaba sarfediyor. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de Sivasspor'daki performansıyla adından söz ettirirken F.Bahçe, Rize, Antalya, Karagümrük ve Erzurumspor'da da görev yaptı.

TEKNİK HEYET SEZONDAN UMUTLU

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek olan Bodrumspor hedefi kalıcılık olarak belirlerken teknik direktör İsmet Taşdemir, "İlk yılımızda futbolumuz ve alacağımız sonuçlarla fark yaratmak istiyoruz" sözlerini sarfetti.