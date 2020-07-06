06 Temmuz 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Fatih Karagümrük-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Play-off hedefinde olan mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 32. haftasında düşme hattında bulunan ile play-off hedefinde bulunan karşı karşıya geliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Boluspor maçı 6 Temmuz (bugün) 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Vefa Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Cemal Alpay üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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