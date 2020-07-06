06 Temmuz 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Fatih Karagümrük-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Play-off hedefinde olan Fatih Karagümrük mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında düşme hattında bulunan Boluspor ile play-off hedefinde bulunan Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Boluspor maçı 6 Temmuz (bugün) 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Vefa Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Cemal Alpay üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı