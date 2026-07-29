UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak adını 3. eleme turuna yazdırdı. Kadıköy'deki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Polonya'da Talisca'nın penaltı golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip Michal Sacek ile eşitliği sağlasa da skor avantajını koruyan Fenerbahçe Devler Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Arama motorlarında "Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?", "Fenerbahçe turu geçti mi?", "Gornik Zabrze Fenerbahçe maç özeti izle" ve "Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçının geniş özeti, golleri ve tüm detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan ilk maçı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Zabrze Arena'daki rövanş mücadelesinden 1-1'lik eşitlikle ayrılarak adını UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yazdırmayı başardı. Mücadelenin ardından sporseverler ve taraftarlar arama motorlarında "Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?", "Fenerbahçe turu geçti mi?", "Gornik Zabrze Fenerbahçe maç özeti izle" ve "Fenerbahçe'nin 3. turdaki rakibi kim oldu?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba gecesi oynan Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçının geniş özeti, golleri ve detayları...

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, bir üst tura yükseldi.

MAÇ ÖZETİ

Hakemler: Lothar Dhondt, Romain Devillers, Nico Claes



Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek (Bruno Durdov dk. 82), Dietnz (Maksym Khlan dk. 63), Urbanski, Ikia Dimi (Peter dk. 72), Ismaheel, Prekop (Sondre Liseth dk. 63)



Yedekler: Wiktor Kania, Patryk Warczak, Pawel Bochniewicz, Ondrej Zmrzly, Bastien Donio, Michal Rakoczy



Teknik Direktör: Michal Gasparik



Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Mert Müldür dk. 88) Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci (Greenwood dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Musaba dk. 70), Asensio (İsmail Yüksek dk. 46), Talisca (Oğuz Aydın dk. 80)



Yedekler: Ederson, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz



Teknik Direktör: İsmail Kartal



Goller: Sacek (dk. 45+10) (Gornik Zabrze), Talisca (dk. 12 pen.) (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Sadilek, Janza, Janicki, Josema (Gornik Zabrze), Oosterwolde, Semedo, Greenwood, Fred, Guendouzi (Fenerbahçe)

9. dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sadilek'in Skriniar'a yaptığı faul sonrası VAR'dan penaltı uyarısı geldi. Pozisyonu izleyen hakem Dhondt beyaz noktayı gösterdi.



12. dakikada penaltı atışını kullanan Talisca'nın şutunda top ağlara gitti. 0-1



29. dakikada ceza yayının sağından Janza'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert topu köşeden çıkardı.



44. dakikada sol kanattan Kerem'in kullandığı köşe atışında kale önünde Skriniar'ın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



45+8. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Ismaheel'in sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.



45+10. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Sacek'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

63. dakikada Kerem'in pasında penaltı noktası üzerinde Talisca'nın şutunda top auta gitti.



72. dakikada sol kanattan Greenwood'un kullandığı köşe atışında ön direkte Talisca'nın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.



73. dakikada Fred'in topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Yüksek'in plase vuruşunda kaleci Schulze gole izin vermedi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ STURM GRAZ OLACAK



İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Fenerbahçe, toplamda 2-1'lik skorla tur biletini alan taraf oldu. Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. İki ekip arasındaki ilk maç 4-5 Ağustos, rövanş ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Kanarya, ilk maçı evinde oynayacak.