UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerde Nathan Ake, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, "Öncelikle turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Bugunkü ana hedefimiz buydu. Golden sonra istemediğimiz şekilde geri çekildik. Bu bizim gerçek kimliğimiz değil. İkinci yarıda biraz daha iyiydik fakat bulduğumuz fırsatları gole çevirmekte zorlandık.

"SKRINIAR İLE İYİ İŞ ÇIKARIYORUZ"

Skriniar ile aramız çok iyi. İyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Oyuncu olarak çok üst düzey biri. Onunla birlikte daha çok maç oynamak için sabırsızlanıyorum. Saha içerisinde daha iyi işler yapabilirdik. Özellikle önde baskı konusunda. Bu konuda savunmacılar olarak bizim de üzerimize işler düşüyor. Vakit geçirdikçe bu konularda daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.