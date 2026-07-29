UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli kaleci, "Maç istediğimiz gibi gitmedi. Topu rakibe verdik ve top bizdeyken biraz yavaş oynadık. Milli aradan sonra 1 hafta dinlenip takıma katılabildik, bunun da etkisi var. Oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Sonraki turda daha iyi olmayı hedefliyoruz. Gençliğimden beri yan toplarda başarılıydım. Bugün de onların yan ve duran toplarla geleceğini biliyorduk. Ben her zaman çalışıyorum. Belki bunu dışarıya göstermiyorum, sosyal medya kullanmıyorum, adıma konuşturmuyorum. Ben ne zaman görev verilirse elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.