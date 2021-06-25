Windows 11 ne zaman çıkacak? Windows 11'in özellikleri ne? Tanıtımı yapıldı... | Teknoloji haberleri

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Microsoft Windows, yeni sürümünü tanıttı. Tanıtımın ardından arama motorları ve sosyal medya üzerinde Windows 11'in detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Windows 11 ne zaman çıkacak? Windows 11'in özellikleri ne? İşte detaylar...

Dünyanın en yaygın kullanılan işletim sistemlerinden birisi olan Windows, yeni sürümünü kullanıcılara tanıttı. Birçok yeni özelliğin eklendiği Windows 11'in özellikleri merak konusu oldu.

WİNDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tanıtımı yapılan Windows 11 henüz kullanıcılara sunulmadı. Microsoft önümüzdeki haftadan itibaren önsürümü kullanıma açacak. Windows 10 kullananlar ücretsiz olarak Windows 11'e yükseltebilecek.

WİNDOWS 11'İN ÖZELLİKLERİ NE?

Windows 11 minimum 64 gb hafıza ve 4 gb ram ihtiyacı duyuyor. İddialara göre 2025 yılına kadar Windows 10 kullanılabilecek.

- Windows üzerinde Android uygulamaları çalıştırılabilecek.

- Güvenlik güncellemeleri

- Tasarımda değişiklik

- Karanlık mod

- Gömülü uygulamalar (Xbox, Microsoft Teams vb.)

WİNDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı

Grafik kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x

Ekran: 9 inçten büyük, HD Çözünürlük (720p)

İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir.

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