10 Aralık 2020, Perşembe

TEKNOLOJİ

Herkes bekliyordu! Cyberpunk 2077 ne kadar? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ne?

Herkesin merakla beklediği o oyun bugün çıktı! Tüm dünyada merakla beklenen oyunlar arasında yer alan Cyberpunk 2077 birçok ertelenmenin ardından piyasaya çıktı ve gündeme oturdu. Oyunseverler uzun zamandır merak ettikleri Cyberpunk 2077'ye kavuştu. Oyun hakkında ilk değerlendirmeler de ortaya çıktı. Peki, Cyberpunk 2077 nasıl? Cyberpunk 2077 değerlendirme puanları nasıl? Sistem gereksinimleri ne? Türkçe dil desteği var mı?

Herkes bekliyordu! Cyberpunk 2077 ne kadar? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ne?
TEKNOLOJİ
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

Çok uzun zamandır oyunseverler tarafından beklenen ve daha önce çıkış tarihi ertelenen 2077 sonunda oyunseverler ile buluştu.

Herkes bekliyordu! Cyberpunk 2077 ne kadar? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ne?

CYBERPUNK 2077 ÇIKTI!

CD Projekt RED tarafından geliştirilen 2077'nin 10 Aralık'ta çıktı. Yapımcı oyunu daha önce birçok kez ertelemişti.

CYBERPUNK 2077 NEDİR?

Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir.

Herkes bekliyordu! Cyberpunk 2077 ne kadar? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ne?

CYBERPUNK 2077 NASIL BİR OYUN? DEĞERLENDİRDİLER!

2077 adeta ekran kartlarını yakıyor. Teknoloji sitesi Tomshardware, birkaç gün önceden ilk karşılaştırma sonuçlarına ulaştı. NVIDIA'nın yüksek performanslı ürünü NVIDIA GeForce RTX3090, gerçek zamanlı Işın İzleme efektleri kapalıyken test edildi. Ürün oyunu 4K / Ultra'da 60 FPS ile çalıştıramıyor.

İŞTE CYBERPUNK 2077 PUANLARI!

Metacritic ortalaması: 90
Windows Central -- 100
Gameblog.fr -- 100
IGN Japan -- 100
M3 -- 100
TheGamer -- 100
VG247 -- 100
VGC -- 100
GameSpew -- 100
GamesRadar+ -- 100
Stevivor -- 95
Areajugones -- 95
MGG Spain -- 94
Vandal -- 93
GameWatcher -- 90
IGN -- 90
RPG Site -- 90
Game Informer -- 90
Carole Quintaine -- 90
Eurogamer Italy -- 90
Everyeye.it -- 90
JeuxActu -- 90
Millenium -- 85
Screen Rant -- 80
Trusted Reviews -- 80
PC Gamer -- 78
Gamespot -- 70
GamesBeat -- 60

Herkes bekliyordu! Cyberpunk 2077 ne kadar? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ne?

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 or 10
İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G
Bellek: 12 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon R9 Fury
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

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