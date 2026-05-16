Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir sezon geride kalmak üzere. Ligin son haftasında Samsunspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Samsun'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇININ 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Drongelen, Ali Badra, Soner, Zeki, Ntcham, Yalçın, Holse, Coulibaly, Elayis, Mouandilmadji.

Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Antunes, Janderson, Juan.

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Göztepe maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.