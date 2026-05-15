Beşiktaş, Süper Lig 2025-2026 sezonunu Karadeniz deplasmanında kapatıyor. Haftalar süren şampiyonluk yarışının ardından hüsranla dolu bir sezon geçiren Kartal, sezonun 34. ve son haftasında Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, inişli çıkışlı geçen bu maratonu Rize deplasmanında galibiyetle kapatıp taraftarına güzel bir veda sunmak isterken; ligin güçlü ekiplerinden Rizespor ise evindeki son maçta sekizinciliğini garantilemek istiyor. Türk futbolu için tarihi bir ana da sahne olacak bu mücadelede, ilk kez dört büyüklerden birinin maçını bir kadın orta hakem yönetecek. İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının detayları!
ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Yasin, Ndidi, Asllani, Orkun, Cengiz, El Bilal, Mustafa.
ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in final haftasındaki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı, 15 Mayıs Cuma günü oynanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş için sezona veda randevusu olan maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.