Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun perdesi 34. haftada kapanırken Beşiktaş, veda mücadelesinde Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. İnişli çıkışlı geçen uzun maratonun son 90 dakikasında sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılar, zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puanla dönerek sezona galibiyetle nokta koymayı hedefliyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde oynayacağı bu son maçta güçlü rakibini devirerek ligi moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan Türk futbol tarihi için de bir dönüm noktası olacak bu randevuda, ilk kez 'Dört Büyükler'den birinin maçını yönetecek olan kadın hakem Asen Albayrak düdük çalacak. İşte kritik karşılaşma öncesi tüm önemli detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Yasin, Ndidi, Asllani, Orkun, Cengiz, El Bilal, Mustafa.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in final haftasındaki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı, 15 Mayıs Cuma günü oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş için sezona veda randevusu olan maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.