Fenerbahçe Kadıköy'de belki de yıllardır böyle bir maç oynamadı. Umut bitmeden umudu bitirmek herhalde sadece sarı- lacivertlilere özgü bir durum. Bence yeni gelecek yönetim tedaviye buradan başlamalı. Belki yine Galatasaray şampiyon olacak lakin hemen yere düşmeyi kabullenemiyorum. Şampiyonluk bir sonraki haftaya devretti. Bakalım neler olacak?