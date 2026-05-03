Al Qadsiah - Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI)

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev bir randevu futbolseverleri bekliyor. Ligin yenilgisiz lideri Al Nassr, Cristiano Ronaldo önderliğinde zorlu Al Qadsiah deplasmanına konuk oluyor. İşte 3 Mayıs Pazar akşamı Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu’nda oynanacak bu dev karşılaşmanın saati, yayıncı kuruluşu ve Al Qadsiah - Al Nassr canlı izle detayları...

A Spor

Giriş Tarihi: 03.05.2026 08:35

Al Qadsiah - Al Nassr maçı canlı anlatım için tıklayınız...

Al Qadsiah - Al Nassr maçı canlı izle aramaları hız kazandı. Suudi Arabistan Pro Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Al Nassr, deplasmanda Al Qadsiah karşısında sahaya çıkıyor. 20 maçlık yenilmezlik serisiyle dikkat çeken Al Nassr, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız geçmek istiyor. Futbolseverler "Al Qadsiah - Al Nassr canlı izle", "Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "S Sport Plus canlı yayın linki var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Al Qadsiah - Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri, canlı izle ekranı ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

AL QADSIAH - AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 31. haftasındaki bu kritik mücadele 3 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 21:00'de (TSİ) başlayacak.

AL QADSIAH - AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayıncısı olan S Sport, bu dev karşılaşmayı ekranlara getirecek.

TAKIMLARDA SON DURUM

Lig lideri Al Nassr, 20 maçlık muazzam bir yenilgisiz seri ile şampiyonluk kupasına çok yakın. Yıldızlar topluluğu kadrosuyla Al Khobar deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk kutlamalarına hazırlanmak istiyorlar. Ligin 4. sırasında yer alan ev sahibi ekip, bu sezon sahasında hiç yenilmedi. "Evinde yenilmezlik" unvanını korumak ve liderin şampiyonluk yolundaki planlarını bozmak isteyen Al Qadsiah, ligin en zorlu deplasmanlarından biri olduğunu kanıtlamak niyetinde.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Al Quadisiya muhtemel 11: Casteels, Alvarez, Nacho, Thakri, Abu Al Shamat, Bonsu Baah, Nandez, Aljuwayr, Otavio, Al Salem, Quinones

Al-Nassr muhtemel 11: Bento, Martinez, Alamri, Simakan, Boushal, Mane, Brozovic, Al-Khaibari, Coman, Ronaldo, Felix

