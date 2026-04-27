Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Samsunspor yenilgisi sonrası moral arayan siyah-beyazlı ekip, sahasında kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ise Beşiktaş’ın başında 100. lig maçına çıkarak tarihi bir ana imza atmaya hazırlanıyor. Taraftarlar “Beşiktaş - Karagümrük maçı saat kaçta?”, “Beşiktaş - Fatih Karagümrük hangi kanalda?” ve “Muhtemel 11’ler belli oldu mu?” sorularını araştırıyor. İşte Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçına dair canlı yayın kanalı, muhtemel kadrolar ve maç öncesi son gelişmeler!

Beşiktaş'ın hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle efsaneleşen ismi Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşısında kariyerinin en anlamlı sınavlarından birini verecek. Siyah-beyazlı ekibin başında Süper Lig'deki 100. maçına çıkacak olan Yalçın, taraftarı önünde bu özel geceyi 3 puanla süslemek istiyor. Geride kalan 99 maçlık periyotta 57 galibiyetle %57'lik bir başarı oranı yakalayan deneyimli hoca, takımını Avrupa potasında tutmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

KALEDE "VASQUEZ" DÖNEMİ BAŞLIYOR

Beşiktaş'ta bu akşam gözler kalede olacak. Sakatlığı bulunan Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda ve Amir Murillo ile Kartal Kayra Yılmaz gibi eksiklerin bulunduğu kadroda, eldivenler yeni transfere emanet. Devre arasında kadroya dahil edilen Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayla taraftarın huzuruna çıkacak. Vasquez'in sergileyeceği performans, Beşiktaş'ın kalan haftalardaki kale tercihlerini de doğrudan etkileyebilir.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Fatih Karagümrük karşılaşması bugün (27 Nisan Pazartesi) saat 20:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu heyecan dolu mücadele beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

REKABETTE TARİHİ İSTATİSTİKLER VE KRİTİK EŞİK

İki takım arasında lig tarihinde oynanan 17 maçta Beşiktaş'ın büyük bir hakimiyeti bulunuyor. Siyah-beyazlılar bu süreçte 12 galibiyet alırken, Karagümrük yalnızca 2 kez sahadan üç puanla ayrılabildi. Beşiktaş rakip ağlara tam 37 gol bırakırken, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, Karagümrük ile oynadığı son 3 maçı kazanmayı başardı. Eğer bu akşam da kazanırlarsa, bu rekabet tarihinde ilk kez üst üste 4. galibiyetlerini almış olacaklar.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Vazques, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Rashica, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon Gyu Oh

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Igor, Mladenovic, Bartuğ, Kranevitter, Barış, Tiago, Larsson, Serginho

