Trendyol Süper Lig'de heyecan Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor mücadelesiyle devam ediyor. Kupada Galatasaray karşısında elde ettiği galibiyetle moral bulan başkent temsilcisi, ligde kalma yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Kocaelispor ise deplasmanda puan alarak rakibiyle arasındaki farkı açmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak kritik maçta ev sahibi ekip, Türkiye Kupası'nda aldığı moralin ardından ligde çıkış arıyor. Üst üste yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek isteyen Gençlerbirliği, taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Konuk ekip Kocaelispor ise deplasmanda kazanarak avantaj elde etmeyi planlıyor. Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: Ricardo, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Abdurrahim, Diabate, Samed, Traore, Tongya, Metehan, Koita.



Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Djiksteel, Haidara, Jo, Keita, Linetty, Rivas, Tayfur, Agyei.



GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı bu zorlu mücadele bugün saat 14:30'da başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig heyecanı her hafta olduğu gibi pazar mesaisinde de beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanıyor.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK NOTLAR

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı da kaybeden Ankara ekibi, averajla düşme hattında yer alıyor. Ancak Galatasaray'ı kupadan elemeleri, takım üzerindeki baskıyı bir nebze olsun kırdı. Konuk ekip Kocaelispor, bu sezon dış sahada çıktığı 14 lig maçının 7'sini kaybetti. Deplasman karnesi zayıf olan yeşil-siyahlılar, başkentte bu istatistiği tersine çevirmek istiyor. Her iki takım için de ligin son virajında alınacak 3 puan, Süper Lig'deki geleceklerini doğrudan etkileyecek.

