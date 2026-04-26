Derbi öncesi takımını uyardı! Tedesco oyuncularına neler söyledi?
Trendyol Süper Lig'de sezonun kaderini belirleyecek derbide Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Domenico Tedesco karşılaşma öncesinde takımını bu sözlerle uyardı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de tüm dikkatler, Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbiye çevrildi. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanması hâlinde ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirecek ve mücadeleyi adeta sezonun finali olarak görüyor.
"Şimdi ayağa kalkma zamanı"
Zorlu maç öncesinde oyuncularıyla bir araya gelen teknik direktör Domenico Tedesco'nun, "Ligde ve kupada aldığımız sonuçlarla taraftarımızı üzdük.
Artık ayağa kalkma zamanı. Derbilerin önemini hepiniz biliyorsunuz; ancak bu maç bizim için iki kat daha önemli. Çünkü kazanırsak yarış yeniden başlayacak. Bu yüzden dikkatli olmalı ve hata yapmamalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
"Hızlı hücumlarına izin vermeyin"
Savunmada dikkatli olunması gerektiğine özellikle vurgu yapan Tedesco'nun, "Rakibimiz ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı. Topu kaybettiğimiz anda hemen baskı yapmalı ve hızlı hücuma çıkmalarına izin vermemeliyiz. Sahada sürekli yardımlaşma içinde olmalısınız" dediği belirtildi.
Öte yandan Tedesco ve ekibinin, oyunculara bugüne kadar yapılan hataları tek tek analiz ederek gösterdiği ifade edildi.
Savunma ve orta sahadaki pas hataları ile bireysel yanlışlara dikkat çeken deneyimli teknik adamın, organize hücumlarda da daha özenli olunması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.