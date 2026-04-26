Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi RAMS Park'a gidecek sarı-lacivertli taraftarlara üzerinde maçın tarihinin yazdığı "hatıra Çubuklu formaları" dağıttı.

Dağıtılan formalarda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yazdığı not da yer aldı.

Sadettin Saran'ın yazdığı notta, "Bugün susmak yok, bugün geri adım yok. Bu forma sahada, sen tribünde... Bu arma için, bu renkler için her zamanki gibi sonuna kadar. Dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, sesin hiç kesilmesin. Zaten sen, her şartta bu formanın arkasında duranlardansın. Son düdük çalana kadar omuz omuza.. Hep birlikte kazanacağız!" İfadeleri yer aldı.